Napoli: missione "Dimenticare Milano" Azzurri già in campo: domenica c'è la Samp per il riscatto (sperando nella Roma di Mou)

Dimenticare Milano. Il mantra per il Napoli dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter che ha mostrato limiti per la verità venuti fuori anche nelle amichevoli della sosta è questo. La scarsa brillantezza di Milano va messa da parte, e in questo senso è auspicabile che la capocciata durissima di Dzeko serva proprio a suonare la sveglia. Il calendario da questo punto è benevolo: domenica c'è già la Sampdoria, che pur avendo mostrato grinta e voglia di salvarsi vincendo a Sassuolo è un avversario in gravi difficoltà, sia di formazione che, soprattutto, economiche. Chi ha viaggiato in aereo con gli azzurri di rientro da Milano ha parlato di silenzio tombale, ma già dai tweet e dai messaggi di oggi, in primis quello del capitano Di Lorenzo, traspare voglia di ripartire e ricominciare a vincere.

L'occasione d'altronde è propizia: il Milan giocherà in casa contro la Roma, l'Inter sarà impegnata in un derby, facile, ma pur sempre derby contro il Monza e la Juventus ospiterà l'Udinese. Già in campo oggi il Napoli con seduta di scarico per chi ha giocato e lavoro sul possesso per gli assenti di ieri: un compito in più per Spalletti sarà sfruttare le indicazioni della sconfitta di Milano...Rramani non è ancora in condizione e neppure Anguissa, mentre Ndombelè pare in grado di mangiare la polvere. Intanto novità anche sul fronte Dazn dopo gli ennesimi disservizi: il Governo ha convocato l'azienda e la Lega Serie A per chiedere chiarimenti.