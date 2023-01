Anche il Napoli saluta Vialli: "Grande esempio di spessore umano" Il messaggio di De Laurentiis: "Indimenticabile campione"

Anche il Napoli ha salutato Gianluca Vialli con un messaggio di cordoglio della società: “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Gianluca Vialli, indimenticabile campione ed esempio di grande spessore umano”.

Propio a Genova contro la Samp di Vialli sarà il prossimo impegno degli azzurri domenica alle 18. E su quell'asse è imminente lo scambio che vedrà arrivare a Napoli Bartosz Berszynski, che non sarà ovviamente della partita e che nelle prossime ore farà le visite mediche così come Zanoli sulla sponda opposta.

A Napoli ritornerà anche Nikita Contini, a ben vedere nel ruolo di terzo portiere. Intanto Spalletti prepara la gara che deve servire per l'immediato riscatto all'indomani della sconfitta di Milano contro l'Inter: probabili cambi, a partire da Olivera che dovrebbe lasciare il posto a Mario Rui sulla fascia sinistra a Politano che potrebbe cedere il posto a Lozano. Ma ci sono da verificare le condizioni dei calciatori non apparsi in forma nel match di San Siro contro l'Inter: su tutti Rrahamani che però potrebbe giocare per ritrovare continuità e ritmo di gara ed Anguissa che invece potrebbe cedere il posto a Ndombelè. Ma ci sono anche da valutare Kvaratskhelia e Zielinski, con Raspadori che scalpita per giocare titolare.