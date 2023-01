Sampdoria - Napoli. Spalletti cambia: fuori chi ha giocato male contro l'Inter Dentro Ndombelè e Juan Jesus, ma scalpita anche Raspadori

Napoli di nuovo in campo oggi alle 18 contro la Sampdoria a Genova. Un turno che arriva dopo la sconfitta di Milano contro l'Inter e che deve servire agli uomini di Spalletti non solo a ritrovare brillantezza e convinzione nei propri mezzi, ma anche per mantenere salda la vetta della classifica. La Juventus ha vinto ieri e si è portata momentaneamente a -4, l'Inter ha pareggiato col Monza ed è -7 in attesa di Milan – Roma di questa sera. Spalletti apporterà diversi cambi alla formazione: fuori praticamente tutti gli uomini risultati poco brillanti nella gara di San Siro. Rrahamani dovrebbe andare in panchina anche perché non ha 180 minuti in quattro giorni nelle gambe, e al suo posto giocherà Juan Jesus, mentre a sinistra riprende il suo posto Mario Rui.

In mediana le novità più sostanziose: fuori Anguissa, apparso molto in ritardo di condizione contro l'Inter e dentro Ndombelè che invece è in gran forma, fuori anche Zielinski col suo ruolo che dovrebbe essere preso da Elmas, senza escludere però che possa essere Raspadori a giocare come mezzala. Conserva invece il posto in attacco Kvaratskhelia, cui Spalletti ha dato fiducia nonostante la prova opaca contro l'Inter. Confermati anche Politano e Osimhen. In panchina il nuovo acquisto Bereszynski, ufficializzato solo ieri da De Laurentiis.