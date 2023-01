Il Napoli torna a vincere. 2 a 0 alla Samp Osimhen ed Elmas mettono alle spalle la sconfitta contro l'Inter

Torna a vincere il Napoli a Genova contro la Sampdoria. 2 a 0 per gli azzurri che sbagliano un rigore dopo 3 minuti con Politano ma poi trovano il vantaggio col solito Osimhen. Sampdoria in 10 alla fine del primo tempo per l'espulsione di Rincon ma Napoli non brillantissimo che trova il raddoppio solo all'80esimo con Elmas su rigore. Azzurri che mantengono salda la vetta della classifica a +7 sulla Juve in attesa del Milan questa sera.

Da brividi Marassi nel giorno del saluto a Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.