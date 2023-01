Napoli: Maradona tutto esaurito. Nessuna limitazione per gli scontri ultras Occhi puntati su Kim a Castel Volturno: ma non dovrebbe mancare contro la Juventus

In archivio definitivamente il diciassettessimo turno di campionato, ora il Napoli pensa alla difficile gara di venerdì sera al Maradona contro la Juventus. Non ci saranno provvedimenti restrittivi per lo stadio, come ventilato negli ultimi giorni dopo gli scontri in autostrada tra ultras romanisti e napoletani: non è possibile applicare sanzioni del genere perché non ci sono i tempi tecnici per intervenire su uno stadio già tutto esaurito e soprattutto perché gli scontri sono avvenuti in autostrada, non nei pressi dello stadio dove c'è la responsabilità della società: Tuttavia provvedimenti arriveranno, molto probabilmente con il divieto di trasferta per il Napoli.

Per quanto attiene invece ai fatti di campo l'unico dubbio di Spalletti è relativo a Kim Minjae, uscito a fine primo tempo contro la Sampdoria a scopo precauzionale, ma il coreano dovrebbe essere della partita. A Castel Volturno Spalletti sta preparando i suoi per il big match cercando di ritrovare freschezza fisica e lucidità che sembrano venuti meno negli ultimi due turni e che saranno fondamentali contro la Juventus. Dovrebbe rientrare nell'undici titolare anche Zielinski, mentre conserverà il suo posto sulla sinistra Kvaratskhelia pur non essendo sembrato in formissima nelle ultime due uscite.