Napoli fuori in Coppa Italia. Derby e mercato per la ripartenza Lavoro sottotraccia per il ds Giuntoli dopo l'arrivo di Bereszynski

La delusione del Napoli per l'eliminazione in Coppa Italia è tanta ma bisogna guardare avanti. Sabato c'è il derby con la Salernitana in campionato e c'è voglia di rialzarsi subito in casa azzurra. Intanto si è in piena fase di calciomercato. Cristiano Giuntoli è al lavoro per mettere a posto giusto qualche tassello. Al momento la questione riguarda il secondo portiere. È praticamente fatto lo scambio con la Fiorentina. In Toscana ci va Sirigu mentre a Castel Volturno arriva Gollini. Quest'ultimo sarebbe sempre il secondo di Meret ma ambirebbe a diventare il titolare se a fine stagione il friulano dovesse andare via. La trattativa è praticamente ai dettagli anche se l'Atalanta, proprietaria del cartellino di Gollini, vorrebbe il diritto di riscatto e non solo il prestito.

Demme in uscita

C'è da risolvere anche il caso Demme. Il centrocampista tedesco ha visto pochissimo il campo e vorrebbe cambiare aria. Ci sono delle richieste ma secondo il suo manager al momento non c'è nulla di concreto. Ieri sera contro la Cremonese al posto di Lobotka ha giocato Gaetano e quindi si è capito che Demme è in uscita.

Giuntoli al lavoro per Ounahi

Per quanto riguarda il futuro Giuntoli sta trattando per Ounahi, protagonista al Mondiale con la maglia del Marocco. L'Angers fa una valutazione alta del cartellino del centrocampista. Il club francese, infatti, per la cessione del calciatore si aspetta una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, prezzo lievitato proprio dopo l'ottimo Mondiale di Ounahi. A Bari c'è l'altro marocchino Cheddira che avrebbe una corsia preferenziale per arrivare in azzurro visto che la proprietà è sempre dei De Laurentiis.