Spalletti miglior allenatore di Gennaio: il mese in cui doveva esserci il calo Il mister del Napoli premiato dalla Lega di Serie A

Buone notizie per Spalletti: sono tutti a disposizione i calciatori della rosa in vista della gara di domenica a pranzo contro lo Spezia. Infatti nella seduta mattutina al Konami Training Center tutti gli azzurri erano presenti e hanno svolto la sessione iniziando col torello, per poi dividersi in due gruppi che hanno svolto lavoro tecnico tattico specifico chiudendo con la classica partitina a campo ridotto. Recuperato dunque anche Ndombelè che nei giorni scorsi non si era allenato a causa dell'influenza.

E per Spalletti le buone notizie non finiscono qui: il mister è stato premiato venendo nominato miglior allenatore della Serie A del mese di gennaio, come ufficializzato dalla Lega calcio attraverso i suoi canali ufficiali. Un riconoscimento da apprezzare anche in considerazione di tutti quelli che pronosticavano un calo nello stesso mese che avrebbe riaperto il campionato. Nel merito è intervenuto anche l'amministratore delegato della Lega Calcio De Siervo che ha sottolineato come oltre al bel gioco e alla disciplina tattica spalletti ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti su 15 disponibili con 11 reti realizzate e solo tre subite.