IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Compensi e scompensi" Ragionando sulle designazioni discutibili che toccano il Napoli

Dopo la provocazione, o forse sarebbe meglio dire l'offesa, della designazione del milanesissimo Simone Sozza per Inter-Napoli del 4 gennaio scorso - la partita della riscossa del resto del mondo contro gli sfacciati azzurri del premondiale - i cui risultati sono poi stati sotto gli occhi di tutti (eccetto di chi non vuol vedere), mi sarei aspettato il napoletano (il superlativo me lo eviterei) Fabio Maresca per Napoli-Juventus.

Invece no. Alla luce però del suo arbitraggio nella partita di Coppa Italia Juventus-Lazio penso che sia stato meglio così.