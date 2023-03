Striscioni ultras contro ADL: "Dovrete sempre fare i conti con quei 400 reietti" Arriva la risposta alle parole del presidente del Napoli

Polemica risposta di alcuni rappresentanti della Curva A alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva commentato agliscontri di Napoli-Eintracht: “I reietti si uniscono per fronteggiare le forze dell'ordine. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito”. Nel corso della scorsa notte sono stati messi striscioni molto duri contro il presidente del Napoli. Il primo scrive: “Come la giri e come la metti, farete sempre i conti con quei 400 reietti” firmato Curva A. Un secondo, invece attacca personalmente il patron e suo figlio Edoardo, vice presidente del club: “ADL accetta un consiglio, smettila con la droga prima tu e tuo figlio”.