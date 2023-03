Il Napoli scrive la storia e ora aspetta la prossima rivale in Champions Oggi i sorteggi dei quarti di finale: bisogna evitare una super big europea

La storia è scritta, l'impresa è fatta: il Napoli vive una stagione indimenticabile anche in Champions League, dopo aver conquistato per la prima volta i quarti di finale. Spalletti, Osimhen, Kvaratskhelia e compagni centrano un obiettivo che nemmeno Maradona riuscì a centrare. Stavolta a vincere non l'assolo, ma una perfetta sinfonia. Annichilito l'Eintracht Francoforte anche nel match di ritorno. Dopo il 2-0 dell'andata, il tris di ieri al Maradona ha chiuso la pratica già allo scadere del primo tempo, quando Osimhen vola in cielo per un perfetto colpo di testa, che - di fatto - sancisce definitivamente la qualificazione. Al resto ci pensano ancora il nigeriano su cross di Di Lorenzo e un perfetto calcio di rigore di Zielinski. Maradona in festa, e ora testa al sorteggio: domani alle 12 gli azzurri conosceranno la loro rivale. Da evitare le tre super big: Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. E occhio al derby italiano contro una tra Inter e Milan. E intanto Spalletti continua a scrollarsi di dosso le pressioni: lo fa dribblando i complimenti di Guardiola, che ha definito il Napoli la miglior squadra d'Europa.