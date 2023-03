IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tanto rumore per nulla La cronaca (nera) non ha niente a che vedere col tifo, per il resto nessuna sorpresa in campo

Napoli-Eintracht aveva il dovere di essere una partita di calcio, almeno nel breve volgere dello stadio Maradona.

Al di fuori non interessava a nessuno, men che meno a me, mischiare le carte. La cronaca (nera), infatti, non ha niente a che vedere col tifo e nella misura in cui le due cose per motivi più o meno stupidi si sovrappongono la questione non rientra tra gli argomenti di pertinenza di chi scrive di sport.

Almeno non oggi. Le formazioni, oltre al "titolare sicuro" delle grandi occasioni, non riservava particolari sorprese. Come la partita del resto. Tanto rumore per nulla.