Osimhen non si nasconde: "Siamo più vicini allo scudetto" L'attaccante del Napoli ha realizzato una doppietta nel poker rifilato al Torino

"Siamo più vicini allo scudetto e vogliamo conquistarlo per i nostri tifosi". Victor Osimhen libera la gioia e scandisce con forza la parolina magica. Un'altra partita da protagonista per Osi autore di una doppietta. "E' stata una vittoria bella e importante. Faccio le congratulazioni alla squadra che ha disputato una gran partita e ringrazio i compagni per avermi permesso di segnare ancora" "Oggi non ci aspettavamo ci fossero tanti sostenitori ad incitarci qui a Torino e sono felice di sentire cantare il mio nome, è una sensazione stupenda. Siamo davanti e vogliamo raggiungere l'obiettivo per regalare una gioia fantastica al popolo napoletano"