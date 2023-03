IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Ancora per un po'" Tra le tante belle partite del Napoli in campionato quella contro il Torino è stata la migliore

Per tre motivi. Veniva prima della sosta e molti calciatori, soprattutto se non italiani, preferiscono risparmiarsi in vista dei lunghi viaggi e dei gravosi impegni. Concludeva una settimana di storici traguardi e di chiacchiere da bar su Champions facili da scalare se non da vincere. Avevamo di fronte l'ennesima versione di caccia all'uomo dopo quelle di Atalanta ed Eintracht. E per 20 minuti ci hanno fatto soffrire. Sarà così ancora per un po'.