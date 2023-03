IL PIZZINO SPOT di Urgo: Più "chiaro" di così La Juve e le scelte poco chiare dei direttori di gara, solita storia...

La Juventus risale in classifica - fatti salvi i 15 punti di penalizzazione che né il suo allenatore né tutti i giornalisti compiacenti riconoscono come legittimi o esistenti - tra un fallo di mano e l'altro non riconosciuto da arbitri e VAR.

Ciò che rende singolare la cosa è che in nessuno dei due casi il direttore di gara sia stato chiamato al monitor, benchè sembrasse, sia con la Sampdoria che con l'Inter, la scelta migliore. È sempre stato invece "chiaro" che tanto l'oracolo Marelli che il tronfio Caressa avrebbero definito entrambe le malefatte "poco chiare".