De Laurentiis ha le idee chiare: per aprire un ciclo si riparte da Spalletti Il presidente vuole confermare l'allenatore e possibilmente i pezzi pregiati

Obiettivi chiari. Ambizioni alte, e tanta voglia di restare insieme. Spalletti e De Laurentiis si giurano fedeltà nel giorno in cui l'allenatore del Napoli riceve il prestigioso Premio Bearzot. Il toscano conferma di non sentirsi appagato, e di guardare alla Champions League e non solo al campionato. Il presidente, dal canto suo, lo conferma anche per la prossima stagione, e soprattutto blinda i big. Se partiranno, sarà perché lo ha deciso la società. Tutti avvisati, il Napoli è più compatto che mai e non vuole perdere nessun pezzo pregiato.