Osimhen e Kim: la voglia d'azzurro rassicura De Laurentiis e Spalletti Il difensore e l'attaccante hanno allontanato le voci di un addio a fine stagione

Raccogliere sicurezze, conferme, e voglia di costruire un grande futuro insieme. Il Napoli aspetta il ritorno in campo contro il Milan domenica prossima, e intanto Spalletti raccoglie certezze. Quelle di De Laurentiis, che lo ha confermato ufficialmente per la prossima stagione e che fa capire di voler aprire un lungo ciclo con lui. E poi ci sono le dichiarazioni d'amore di Kim e di Osimhen. Due tra le stelle azzurre con più voci di mercato rimandano al mittente ipotesi di addio. Dai rispettivi ritiri delle nazionali, entrambi hanno ribadito di stare bene a Napoli e di non voler pensare alle voci di mercato. Possono essere dichiarazioni di circostanza, è chiaro, ma in un momento così importante come questo evitare di nascondersi e dichiarare la propria voglia d'azzurro è importante e conforta i tifosi. Tifosi che in città stanno preparando la festa: giorno dopo giorno, sia al centro che nelle periferie, le strade e i palazzi si colorano d'azzurro, diventando un'attrazione anche per i turisti. Tornando al campo, Spalletti ritroverà martedì la squadra alla ripresa degli allenamenti: mancheranno ancora i 16 nazionali, ma l'allenatore confida di ritrovare Rasdpadori e Demme, mentre Bereszynski sarà fermo ancora per una decina di giorni almeno. Questa sera impegno per Politano, Di Lorenzo e Meret con l'Italia che sfida Malta, mentre ieri Kvaratskhelia è rimasto a riposo nella vittoria della sua Georgia contro la Mongolia.