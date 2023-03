Spalletti attende i primi nazionali: rientrano Lobotka e i gli italiani Napoli, domani la ripresa degli allenamenti in vista del Milan

Un occhio ai nazionali, l'altro al suo Napoli. Mentre la città è letteralmente invasa dai turisti, attratti anche dagli addobbi per lo scudetto in giro per le strade, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Ripresa degli allenamenti fissata a martedì, e nel frattempo l'allenatore azzurro segue con attenzione gli impegni dei 16 azzurri convocati con le rispettive nazionali. Ad oggi l'unico infortunato è il terzino polacco Bereszynski, che è rimasto con la sua nazionale per le terapie di recupero. Si tratta di incrociare le dita e aspettare che tutti gli altri tornino sani e salvi. Martedì già tornerà qualcuno, tra cui gli italiani che ieri sera hanno completato il ciclo di due partite per le qualificazioni agli Europei.

Entro giovedì il gruppo dovrebbe essere al completo, pronto per la partita contro il Milan: tra una settimana al Maradona. L'allenatore spera di poter avere a disposizione anche Demme e Raspadori, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Intanto De Laurentiis ha fissato la priorità: anche nella prossima stagione si riparte da Spalletti. L'allenatore ha un altro anno di contratto con l'opzione che scatterà unilateralmente, ma nelle intenzioni del presidente c'è di creare un legame ancora più lungo con il tecnico che porterà a Napoli il terzo scudetto della storia.