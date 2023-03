Raspadori recupera per il Milan, ma partirà dalla panchina Spalletti oggi ritrova tutti i nazionali: domenica i rossoneri al Maradona

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti vede aumentare la quota di nazionali di rientro dai rispettivi impegni: ieri a Castel Volturno anche Zielinski, Lozano e Bereszynski, con quest'ultimo tornato acciaccato per un problema alla caviglia. Ma per avere di nuovo il gruppo al completo, il tecnico azzurro dovrà aspettare oggi, quando rientreranno tutti alla base. Nei vari impegni con le nazionali in gol soltanto Elmas e Lozano, quest'ultimo su rigore. A secco sono rimasti le due stelle dell'attacco, Osimhen e Kvaratskhelia.

Più ombre che luci per il coreano Kim, che dopo la sconfitta della sua Corea contro l'Uruguay si è sfogato con i giornalisti - dicendo di voler pensare solo al Napoli - per poi chiedere scusa con un post sui social. Il terzo portiere Marfella è stato intervistato dalla radio ufficiale: "Da napoletano sto vivendo un sogno", ha raccontato in attesa della prima presenza stagionale. E intanto c'è attesa per la vendita dei biglietti di Champions League per la sfida al Milan del 18 aprile. Domattina termina la vendita per gli abbonati a prezzo scontato. Dovrebbe partire subito quella libera, con maggiorazioni sui costi dei biglietti. E sempre a proposito di Napoli-Milan, per la gara di campionato è stato designato l'arbitro: si tratta di Rapuano di Rimini, con Di Paolo al Var.