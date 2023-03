Napoli: il sindaco Manfredi svela la data della festa Scudetto Da una parte la spontaneità garantita dall'aritmetica, dall'altra la consegna del trofeo

La festa Scudetto da gestire sin dall'emozione garantita dall'aritmetica e fino alla consegna ufficiale del trofeo della Serie A: il Comune di Napoli, con la Prefettura, è al lavoro da settimane per l'organizzazione degli eventi celebrati del terzo tricolore azzurro, ormai da conto alla rovescia in città, anche nell'attesa Champions con il quarto di finale andata e ritorno contro il Milan.

Festa ufficiale il 4 giugno

"Da una parte ci sarà la festa spontanea con il problema dell'ordine pubblico e il senso di responsabilità dei cittadini, dall'altra c'è la festa ufficiale, che probabilmente si terrà il 4 giugno. - ecco quanto presentato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Una scelta presa da me per un evento policentrico, che coinvolgerà tutta la città con un palco in tutte le municipalità e uno centrale in piazza del Plebiscito. C'è il tema dell'ordine pubblico da gestire per spazi e accessi con la gestione della Prefettura e della Questura. Stiamo lavorando insieme per garantire la massima partecipazione per l'espressione massima di gioia che tutti desideriamo".