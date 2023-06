IL PIZZINO SPOT di Urgo: Acquajuo' l'acqua è fresca? L'ex Carnevale ha cominciato a mettere in vetrina i gioielli di una Udinese di cui è osservatore

Andrea Carnevale, ex attaccante di un grande Napoli - peraltro anch'egli con quella squadra scudettato e realizzatore della rete che ne sancì la vittoria - ha cominciato a mettere in vetrina i gioielli di una Udinese di cui è osservatore già da un po'. In una intervista di qualche giorno fa al Corriere dello Sport ha dichiarato - "Beto diventerà un attaccante fortissimo; può essere simile a Osimhen, visto che le caratteristiche sono quelle", evidentemente alludendo alla presunta sostituzione del calciatore nigeriano del Napoli. Della serie, acquajuo', ll'acqua è fresca?