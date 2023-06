IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chi sa e chi (forse) no La coppia Palladino-Benitez per rimpiazzare il duo Giuntoli-Spalletti?

Mi assumo la responsabilità di dirlo. Nel tempo del se e del forse, mentre Aurelio De Laurentiis si guarda intorno, o finge di farlo avendo già deciso, io opterei per una soluzione drastica e sognatrice. Via Spalletti (sembra per suo volere) e Giuntoli (alla Juve o dove accidenti gli aggrada), dentro Palladino (napoletano e visionario) e Benitez (esperto, saggio e mamma-chioccia). Ne potrebbe venire fuori un'alchimia irripetibile, tra chi sa e ha carisma per dirlo al mondo intero, e chi non si sa se ha consapevolezza di sapere, ma godrebbe del paravento solido di chi sa.