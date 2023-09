Tante voci su Garcia: l'allenatore del Napoli deve allontanare le pressioni Si parla di esonero e di giocatori insoddisfatti del nuovo allenatore

Voltare pagina e andare avanti, provando a resistere alle critiche. Rudi Garcia è sotto pressione dopo il pareggio di sabato in casa del Genoa. Il Napoli ha solo pun punto in meno rispetto allo scorso anno, ma a preoccupare i tifosi non sono i risultati (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) ma l'assenza di gioco e una certa confusione in campo, che si è vista soprattutto contro Lazio e Genoa. Inoltre, alcuni calciatori sembrano lontani parenti di quelli visti appena pochi mesi fa. Da Lobotka ad Anguissa, passando per Osimhen e Kvaratskhelia, che per la prima volta è stato visto reagire male a una sostituzione. E proprio il cambio del georgiano con Zerbin ha scatenato l'ira dei tifosi: sicuramente l'ansia sembra eccessiva, ma Garcia è già finito nel mirino.

I supporters sono preoccupati, perché temono che il nuovo allenatore non riesca a confermare il bel gioco visto nell'ultimo campionato. Forte la nostalgia per quel Napoli di Spalletti, che incantava in Italia e in Europa. E proprio la Champions è l'occasione per ripartire e mostrare che la crisi si può allontanare: gli azzurri debutteranno mercoledì in casa del Braga. Garcia inizia un tour de force che vedrà gli azzurri in campo due volte a settimana fino all'inizio di ottobre. Un banco di prova importante, sia perché c'è la possibilità di dimenticare le ultime opache prestazioni, sia per gestire le rotazioni e dare le risposte che i tifosi aspettano. Ad esempio l'utilizzo dei nuovi acquisti, Natan e Lindstrom, che fino ad ora di fatto non si sono visti. Ma soprattutto, servirà allontanare il paragone con il passato.