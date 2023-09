La Champions è l'occasione di Garcia: deve scacciare le critiche Inizio sulla carta "facile" contro il Braga: un'altra mancata vittoria potrebbe essere deleteria

la sensazione è che Rudi Garcia si giochi già tutto, o quasi, nelle prossime due partite. Nonostante il Napoli abbia appena un punto in meno rispetto allo scorso campionato, l'ondata di critiche nei confronti del nuovo allenatore è inarrestabile. E del resto il calo di qualità del gioco è evidente, così come il malumore di alcuni giocatori, vedi Kvaratskhelia. La squadra sembra lontana parente di quella ammirata qualche mese fa, e come non bastasse le dichiarazioni del francese continuano a far discutere. I tifosi sono preoccupati e confidano nella svolta immediata: potrebbe arrivare già domani in Champions League, col Napoli che farà il suo debutto nel girone C sul campo del Braga.

Si parte con l'avversaria sulla carta più abbordabile, e sarà l'occasione per invertire subito la rotta, in attesa del Bologna domenica pomeriggio. Garcia deve dare un gioco alla squadra e ritrovare quell'identità che con Spalletti alla guida era una certezza. Oggi giornata di vigilia, con la rifinitura di questa mattina a Castel Volturno: la squadra partirà per il Portogallo nel pomeriggio, e in serata ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore con un giocatore. Domani il fischio d'inizio è per le ore 21. Garcia dovrebbe cambiare qualcosa: sembra in dubbio Anguissa, appannato a Genova. Pronto Cajuste al suo posto. Da valutare Rrhamani, non al meglio: potrebbe fare il suo esordio Natan, che farebbe coppia col connazionale Juan Jesus o Ostigard. In avanti Politano sembra pronto alla conferma sull'out di destra: non si toccano Osimhen e Kvaratskhelia a completare l'attacco.