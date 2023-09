Garcia: "Vincere in Europa è sempre difficile, dovevamo segnare di più" L'allenatore del Napoli commenta la vittoria nel debutto in Champions League col Braga

"E' stato un successo difficile e importante". Rudi Garcia commenta così la vittoria del Napoli in Portogallo. "Riuscire a conquistare i 3 punti in campo europeo è sempre molto complicato contro ogni avversario. Stasera avremmo dovuro segnare di più per le tante palle gol create".

"Nel primo tempo abbiamo colpito pali e traverse, non siamo stati fortunati, ma nonostante questo avremmo dovuto raddoppiare e proteggere il risultato" "Invece fallendo le occasioni del 2-0 ci siamo esposti alla loro offensiva finale e abbiamo rischiato moltissimo".

"Mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1, abbiamo segnato con un autogol ma è anche vero che siamo stati capaci di riprendere la partita attaccando e quei cross tesi che facciamo spesso in area diventano pericolosi anche per i difensori". "Siamo stati l'unica squadra italiana a vincere in questo primo turno e questo ci deve far capire quanto sia difficile giocare in Champions. Sono soddisfatto per i tre punti che ci portano in testa al girone e dobbiamo proseguire con questo carattere. Questa è stata la vittoria del gruppo..."