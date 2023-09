IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un po' di compattezza Il tweet dopo Bologna di De Laurentiis dà fiducia all'ambiente ma al Dall'Ara si è visto poco di più

Pare che il popolo competente sia felice, di cosa di preciso non so. La penserebbe così lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, appena conclusa la partita contro il Bologna, ha giulivamente twittato "Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!". Premesso che - come si dice dalle nostre parti - "dove c'è gusto non c'è perdenza", resta da stabilire dove il patron azzurro, non pochi addetti ai lavori e una moltitudine non indifferente di persone abbiano vista tanta prelibata abbondanza. Io, nella mia crassa ignoranza, ho solo registrato un po' di compattezza e poco più