Osimhen, l’amico-giornalista: "Non ha firmato e non voleva restare lì" Oma Akatugba conferma i rapporti tesi tra l'attaccante e il club azzurro

“Non ha firmato e non lo farà. Non ha mai voluto restare lì”. Così scrive su Twitter Oma Akatugba, giornalista e grande amico di Victor Osimhen, rispondendo ad un commento su Twitter.

Già in estate Akatugba aveva fatto discutere per un post, poi rimosso, in cui pronunciava la partenza verso l’Arabia dell’attaccante del Napoli. In allegato lo screenshot del botta e risposta con un tifoso.