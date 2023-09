Osimhen convocato nonostante le polemiche: con l'Udinese ci sarà Il Napoli infastidito, ma si prova a far rientrare il caso senza clamori

Victor Osimhen fa scoppiare l'ennesimo caso nel Napoli, a poche ore dalla delicata sfida contro l'Udinese di stasera al Maradona. Dopo la polemica a Bologna dopo la sostituzione decisa da Garcia, ci pensa il suo agente, Roberto Calenda, ad alzare un altro polverone. Il procuratore attacca sui social il club, minacciando azioni legali per un video su TikTok che a suo dire danneggia il calciatore. L'oggetto della contestazione non è del tutto chiaro, ma il riferimento dovrebbe essere a un video ironico pubblicato sul canale ufficiale del Napoli, nel quale si torna sull'episodio del penalty fallito a Bologna, con Osimhen che chiede all'arbitro un altro rigore. Il calciatore si è evidentemente offeso, visto che ha tolto tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo account Instagram.

Tensioni che confermano il malcontento del giocatore, che evidentemente non ha digerito il mancato via libera in estate verso l'Arabia, col rinnovo offerto dal Napoli che non è stato firmato. Comunque, il nigeriano è stato convocato per la partita: deciderà Garcia, ma è probabile che si provi a far rientrare il caso senza clamori, schierando Osimhen titolare. Giornate complicate per De Laurentiis, che ieri ha dovuto fare i conti con l'iscrizione nel registro degli indagati per falso in bilancio. Atto dovuto dalla Procura di Roma, per una vicenda che riguarda proprio una plusvalenza per l'arrivo di Osimhen.