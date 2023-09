Osimhen nervoso: non saluta i compagni all'arrivo in ritiro C'è un video nel quale si vede il nigeriano salutare solo il team manager e ignorare gli altri

Sta facendo discutere il video di Victor Osimhen che arriva all'Hotel Serapide nel giorno della sfida contro l'Udinese e saluta il team manager Santoro ma ignora i compagni. Demme gli tende la mano per un saluto ma il nigeriano non lo vede o comunque non risponde al suo cenno e con le cuffie nelle orecchie vira dritto in hotel. Altre immagini che confermano il momento di grande nervosismo vissuto dal bomber nigeriano.