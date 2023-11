Kvaratskshelia, l'agente conferma: pronto un ingaggio da top player Jugeli: "De Laurentiis è un uomo buono, mantiene la parola. Ci sarà un adeguamento"

In attesa delle ultime partite il protagonista di questa sosta per le nazionali è stato sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli brilla con la sua Georgia: tre gol in due partite, con prestazioni notevoli. La sua squadra ha ottenuto un solo punto, e per accedere agli Europei del 2024 dovrà giocarsi i playoff, ma l'azzurro ha dimostrato ancora una volta il suo talento e una ritrovata propensione al gol. Mazzarri prende nota, anche perché nella sconfitta contro la Spagna Kvaratskhelia ha giocato in posizione più centrale, risultando devastante per molti tratti di gara. E presto, come ormai si mormora da mesi, l'attaccante avrà finalmente il suo rinnovo con la squadra azzurra. Questo nonostante le smentite di qualche tempo fa, arrivate sia dal Napoli che dall'entourage del giocatore.

La conferma, stavolta, è arrivata direttamente dal suo procuratore, Mamuka Jugeli, che ai media georgiani ha detto: "Nel futuro prossimo ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis è una persona buona, che mantiene la parola". E così si conferma ciò che si è sempre anticipato, ossia che il presidente del Napoli ha pronto un adeguamento di ingaggio con prolungamento del contratto. Il georgiano dovrebbe guadagnare poco più di 4 milioni di euro, praticamente il quadruplo rispetto allo stipendio di oggi. Solo un indizio, ma la cifra sarebbe molto vicina a quella dell'ingaggio di Osimhen. Segnale di come Kvara, quantomeno dal punto di vista della busta paga, potrebbe prendere il posto del nigeriano, che invece sembra essere sempre più lontano dal rinnovo, e quindi vicino all'addio la prossima estate.