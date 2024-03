Calzona segue gli allenamenti del Napoli con il drone L'allenatore è attualmente impegnato con la Slovacchia: a Castel Volturno i suoi collaboratori

Benedetta tecnologia. In altri tempi sarebbe stato difficile poter pensare di allenare a distanza. Ed, invece, i droni hanno aperto un mondo agli allenatori che vanno a fare anche i commissari tecnici. Come Ciccio Calzona che dal ritiro della Slovacchia sta seguendo da vicino gli allenamenti dal Napoli. Praticamente è collegato in smart working ed è in collegamento con Grava e company per guidare le sedute di questi giorni visto che è impegnato nei test amichevoli con la Slovacchia.