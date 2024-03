Domenica di riposo con tanti dubbi sul futuro Difficile la conferma di Calzona: De Laurentiis cerca un nuovo allenatore. Lobotka tentato dal Barça

Mentre gli azzurri Raspadori, Di Lorenzo e Meret si preparano all'amichevole di questa sera dell'Italia contro l'Ecuador a New York, la Slovacchia di Calzona e Lobotka è stata sconfitta ieri nel test contro l'Austria. Per il tecnico del Napoli anche il dispiacere di aver incassato il gol più veloce della storia della Slovacchia: dopo appena 6 secondi. Mentre gli italiani completeranno oggi la tourné negli Stati Uniti, Calzona è atteso dall'ultimo test martedì contro la Norvegia: il giorno dopo tornerà a Napoli, e al massimo giovedì sarà di nuovo alla guida della squadra. Intanto, gli allenamenti sono affidati ai suoi collaboratori rimasti a Castel Volturno, Grava e Beccaccioli, che hanno concesso la domenica libera. Gli allenamenti riprenderanno domani pomeriggio: Politano è già rientrato in gruppo, avendo smaltito l'influenza.

Osimhen, invece, sta proseguendo il programma di recupero lavorando a parte. Per entrambi non dovrebbero esserci problemi in vista dell'Atalanta sabato al Maradona. Nei giorni di sosta si pensa anche al futuro. Calzona, nel post gara della Slovacchia, ha fatto capire che non ci sono margini per la conferma. "Non è una cosa a cui penso, il doppio impegno non è compatibile con le partite ufficiali". Del resto, il ct ha un lungo contratto con la Slovacchia. Per questo De Laurentiis è alla ricerca del prossimo allenatore: si parla di Vincenzo Italiano della Fiorentina. Intanto arrivano sirene catalane per Lobotka: il presidente Laporta ha pubblicamente annunciato l'interesse del Barcellona per il regista azzurro: prevedibile un'offerta per la prossima estate.