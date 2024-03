Acerbi spera nello "sconto": domani o martedì la sentenza Dopo la chiusura delle indagini da parte del procuratore Federale Giuseppe Chiné toccherà al giudice

Domani o martedì il giorno della sentenza per il caso Acerbi-Juan Jesus. Dopo la chiusura delle indagini da parte del procuratore Federale Giuseppe Chiné toccherà al giudice sportivo Valerio Mastrandrea decidere. Nella giornata di venerdì, in videocollegamento da Appiano Gentile,Francesco Acerbi ha dato la sua versione dei fatti al procuratore federale Giuseppe Chiné per quanto riguarda la vicenda che lo coinvolge insieme a Juan Jesus. È durata quasi un’ora, con un momento di incertezza, l’audizione del procuratore federale Giuseppe Chiné con Francesco Acerbi, accusato da Juan Jesus di aver pronunciato un’offesa razzista durante Inter-Napoli di domenica scorsa. Il difensore nerazzurro è stato ascoltato alla Pinetina in videocollegamento. Al suo fianco l’ad nerazzurro Beppe Marotta e l’avvocato del club, Angelo Capellini. Acerbi ha ripetuto la sua versione: non avrebbe pronunciato insulti con intenti razzisti, ma l’espressione “Ti faccio nero”. Proprio per questo, però, avrebbe avuto un momento di difficoltà nel motivare a Chiné perché allora si è scusato con Juan Jesus durante la partita. L’ex laziale ha provato a giustificarsi dicendo che voleva chiudere ogni questione per evitare fraintendimenti. La speranza di Acerbi è che gli venga riconosciuto l’Articolo 39, ossia la condotta gravemente antisportiva e non il razzismo: così si parte da due giornate di squalifica e non dieci come probabile.