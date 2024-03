Osimhen, sciolti i dubbi sulla sua presenza con l'Atalanta Victor Osimhen sarà in campo contro la sfida di sabato al Maradona contro l'Atalanta

Victor Osimhen sarà in campo contro la sfida di sabato al Maradona contro l'Atalanta, decisiva per le speranze Champions del Napoli. L’altra notizia di giornata è legata ai nuovi miglioramenti registrati da Osimhen: l’attaccante, fuori dalla partita di Champions con il Barça ed escluso dall’elenco dei convocati della Nigeria per le due amichevoli previste nel corso della sosta, ha svolto metà del programma in gruppo e poi si è dedicato a un personalizzato in campo. Il rientro a pieno regime è vicino: sabato con l’Atalanta giocherà. Per il resto, la squadra ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza; a seguire esercitazioni tecniche e partitina a campo ridotto.