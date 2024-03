IL PIZZINO SPOT di Urgo: Era meglio giocare Finalmente il tempo della sosta per le nazionali sta per giungere al termine

Finalmente il tempo della sosta per le nazionali sta per giungere al termine. Il ramnarico per tanta (spesso) immotivata assenza di esultanze stracittadine, di orrori - non già errori - arbitrali e di nauseanti chiacchiere da bar sta tutto nel fatto che quella (apparente) pace è regolarmente rovinata da pettegolezzi, voci di corridoio e delazioni più o meno scioccanti. Finiamo tutti per esserne coinvolti fino a diventare noi stessi più facinorosi e attaccabrighe degli ultrà più sfegatati e riprovevoli. Ma questa volta è stata peggio. Il silenzio ha reso assordante una vergognosa ingiustizia.