Il "Maradona" ancora pieno per la gara contro il Frosinone Curve e Distinti già esauriti per la partita di domenica alle 12.30

Curve e Distinti già esauriti per la sfida di domenica prossima alle 12,30 contro il Frosinone. I tifosi del Napoli sono passati dalla contestazione alla voglia di spingere i propri beniamini al successo contro i ciociari che potrebbe accorciare le distanze dal quinto posto dove oggi c’è la Roma. Il club azzurro spera che nelle prossime ore possano essere acquistati anche i tagliandi delle tribune in modo tale da ripetere il sold out della gara interna con l’Atalanta alla vigilia di Pasqua. Anche allora si giocò alle 12,30 ma gli azzurri purtroppo persero duramente contro i bergamaschi. Stavolta la storia si ripete ma conun’ambizione diversa.

Ci si augura che si possa tornare al successo casalingo per poi puntare a vincere in casa dell’Empoli la domenica successiva. Nelle sette gare che mancano fino al termine del torneo bisogna assolutamente fare quanti più punti e possibile per conquistare almeno l’accesso all’EuropaLeague. Poi se verrà qualcosa in più è tutto di guadagnato. La cosa certa è che la piazza partenopea farà ancora la sua parte. Stando vicino alla squadra nonostante quest’anno sia andata molto male con lo scudetto in petto. Ma c’è ancora tempo per rimediare e portare a casa il minimo garantito.