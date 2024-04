Napoli: l'obiettivo del pass per le competizioni UEFA, ma si guarda al futuro Frosinone ed Empoli: punti chiave per il pass continentale e per ambizioni nel finale di stagione

Una ripresa con Mathias Olivera da terapie e poi lavoro personalizzato in palestra in compagnia di Juan Jesus e Matteo Politano: il Napoli è al lavoro per la sfida casalinga con il Frosinone, in programma domenica (ore 12.30) al "Maradona" e lo stadio di Fuorigrotta si presenterà con il sold-out a un match che dovrà rappresentare la continuità tecnica e di risultati per gli azzurri. Mai il Napoli ha centrato tre vittorie di fila in stagione e il calendario presenta le sfide con il Frosinone e l'Empoli: appare come l'ultima chiamata per sognare addirittura un clamoroso rientro sulla zona Champions League con il quinto posto che può valere il pass per la massima competizione europea.

Conte, Italiano, ma non solo per la panchina

Al netto delle ambizioni c'è innanzittutto il percorso di squadra da rafforzare, a maggior ragione con un impegno a settimana dopo aver salutato la Champions a Barcellona. Il presidente ha suonato la carica prima di Monza: il Napoli deve porsi come obiettivo la conferma tra le partecipanti alle competizioni UEFA e subito dopo, all'U-Power Stadium, è arrivata la prima risposta. Nel frattempo, lontano dal campo, prosegue il lavoro sottotraccia di Aurelio De Laurentiis per la definizione del progetto futuro con Giovanni Manna dalla Juventus designato direttore sportivo e la scelta del nuovo tecnico. Il profilo di Antonio Conte resta nello scenario come quello di Vincenzo Italiano, ai saluti con la Fiorentina a fine stagione.