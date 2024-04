IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ditemi di Giovanni Il caso Di Lorenzo: contro il Frosinone ha per l'ennesima volta deluso

Ditemi, vi prego, di Giovanni Di Lorenzo, che ne è stato di lui, al di là delle frasi fatte su "impegno", "rispetto", "crederci fino all'ultimo". Un giocatore svuotato nel corpo e nella mente, non più un'anima, non più un riferimento, non più un esempio. Contro il Frosinone ha per l'ennesima volta deluso, tra accademia e balbettii e alla fine pure divorandosi un gol a portiere già in caduta a bambe aperte. Un disastro senza precedenti, per chi solo meno di un anno fa era da tutti considerato uno dei terzini destri più forti al mondo. Tanto da far sorgere il dubbio che non sia tutta colpa sua.