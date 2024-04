Juan Jesus c’è, Olivera ancora out Emergenza in difesa: Calzona convoca il giovane primavera D'Avino. Recupera Contini

Il Napoli si è allenato ieri mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma oggi alle 18 allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. In difesa sarà convocato il giovane D’Avino. Per Olivera allenamento personalizzato in palestra ecampo. Niente da fare per loro due, che non saranno convocati. Tornerà inveceJuan Jesus (nella foto) chesi sta allenando da giorni in gruppo. Pienamente recuperati anche Politano e Kvaratskhelia, che hanno smaltito i loro acciacchi.