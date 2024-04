Ancora personalizzato per Olivera. Può saltare la sfida con la Roma Il terzino uruguaiano si allena ancora a parte

Il Napoli si sta preparando alla sfida di domenica prossima al Maradona contro la Roma. Ciccio Calzona deve ancora fare a meno di Olivera che sta svolgendo lavoro personalizzato in campo. L’uruguaiano si sta riprendendo ma potrebbe saltare anche la sfida di domenica contro i giallorossi per essere prontoper la gara all’Udinese del 4 maggio di lunedì sera. Per il resto il gruppo è tutto a disposizione. Avrà l’imbarazzo della scelta il tecnico calabrese per schierare la migliore formazione. Che dovrebbe prevedere i rientri dal primo minuto di Rrahmani e Mario Rui. Entrambi hanno scontato il turno di squalifica.