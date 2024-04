Stadio "Maradona", Curvba B inferiore chiusa per lavori Il settore riaprirà per l'ultima di campionato a Fuorigrotta, il 26 maggio contro il Lecce

Curva B inferiore resterà chiusa per un mese, a partire dalla gara con la Roma. Il Napoli ha informato i propri tifosi che, in occasione della partita Napoli di domenica alle 18, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore. Entro le ore 13 di venerdì ogni abbonato di curva B inferiore riceverà il nuovo segnaposto che dovrà esibire al momento dell’accesso all’impianto attraverso i gate 21-23-24 della curva A anello inferiore, unitamente alla fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e al documento d’identità. La Curva B inferiore dovrebbe riaprire il 26 maggio, per l’ultima di campionato contro il Lecce. Ieri, intanto, è partita la vendita libera per il match contro i giallorossi di domenica.