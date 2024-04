IL PIZZINO SPOT di Urgo: La legge del più forte Agli europei vanno gli arbitri italiani che hanno rispettato le indicazioni arrivate dall'alto...

Ora che l'Inter ha vinto lo scudetto, la Juventus è in finale di Coppa Italia - nonostante l'indegna partita giocata contro la Lazio e la relativa (ma indolore) sconfitta rimediata - e il Napoli anche quest'anno ha raggiunto con largo anticipo l'agognata salvezza, non restavano che le confortanti notizie circa la convocazione di ben due arbitri italiani ai prossimi campionati europei, Daniele Orsato e Marco Guida. Vi chiederete come abbiano fatto a selezionarli in mezzo alla mediocrità dilagante dei nostri fischietti. È facile. Hanno scelto quelli che più hanno osservato la legge...del più forte.