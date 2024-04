Olivera ancora a parte: dovrebbe saltare la Roma Ancora lavoro personalizzato per il terzino uruguaiano

Ancora lavoro personalizzato per Mathias Olivera. Si pensava ad un recupero più veloce dell’uruguaiano ed, invece, dovrà restare ancora fermo. Anche ieri ha svolta una seduta a parte e quindi va verso il forfait della gara di domenica al Maradona contro la Roma. A questo punto sarà a disposizione per il posticipo di lunedì 6 gennaio in casa dell’Udinese. A meno che nei prossimi giorni non farà un recupero lampo e sarà convocato lo stesso da Calzona per il match contro i giallorossi.