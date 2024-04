È la vigilia di Napoli-Roma: azzurri chiamati al rilancio Domani (ore 18) la sfida contro i giallorossi al "Maradona"

Reduce dalla conferenza stampa in cui ha toccato diversi temi dell'ultima fase, Francesco Calzona è chiamato alle scelte pre-gara e alle ultime valutazioni per la gara con la Roma. Ritiro che non va punitivo, ma che dovrà garantire un cambio di passo: il Napoli vive le ore di vigilia del match del "Maradona", in programma domani (ore 18) e atteso dall'ambiente per diversi aspetti.

Fasi diverse per azzurri e giallorossi

Orgoglio, carattere e responsabilità: in conferenza le richieste del tecnico al gruppo che è obbligato a una rapida inversione di tendenza per uscire dalla crisi e restare in corsa a un posto valido per l'Europa. Di fronte ci sarà una squadra che è proiettata alla sfida in ambito UEFA, lanciata verso la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e che ha saputo costruire il jolly dei tre punti in chiave Champions nei secondi finali della ripartenza da 20 minuti con l'Udinese negando il risultato positivo all'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Udinese.

Stop per Gollini: problema alla spalla sinistra

Dal report delle scorse ore spicca il trauma distorsivo alla spalla sinistra rimediato da Pierluigi Gollini nel corso dell'ultimo allenamento. Ancora diviso tra lavoro in gruppo e quello specifico, ma sempre in campo, Mathias Olivera. Lavoro tecnico-tattico verso la rifinitura che porterà a definire l'undici titolare con il trio composto da Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia in attacco.