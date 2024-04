Napoli: stop per Zielinski, le ultime sul centrocampista È la vigilia della sfida con la Roma per gli azzurri. Tornelli aperti dalle 15.30

Piotr Zielinski sembrava lanciato verso una maglia da titolare nel 4-3-3 di Francesco Calzona per la sfida che vedrà il Napoli impegnato contro la Roma domani (ore 18) al "Maradona", ma il centrocampista ha svolto solo terapie in mattinata a causa di una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra con il problema muscolare accusato nella giornata di ieri. Di fatto, il polacco è out per la gara con i giallorossi, determinante nell'obiettivo della ripartenza del Napoli, chiamato a rilanciarsi nella corsa a un posto UEFA dopo la nuova crisi tecnica e di risultati conclamata con la sconfitta rimediata ad Empoli.

Riecco Olivera in gruppo

Terapie anche per Pierluigi Gollini: l'estremo difensore è fermo da ieri per un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Rientro in gruppo, invece, per Mathias Olivera, destinato alla panchina: sulla corsia mancina ci sarà Mario Rui. Gli azzurri hanno sviluppato la rifinitura sul campo 2 con attivazione e torello prima di una partitina a campo ridotto e del lavoro tecnico-tattico. Per la gara di domani la società partenopea ha invitato i tifosi, tramite comunicato, a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio. I tornelli saranno aperti a partire dalle 15.30.