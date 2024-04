Calzona non cambia il Napoli: con la Roma ennesima prova d'appello I tifosi chiedono la reazione, perché la corsa all'Europa è ancora aperta

Al Maradona ennesimo appello per dare un segnale di vita: altra gara fondamentale per il Napoli di Calzona quella contro la Roma di De Rossi. Gli azzurri in campo alle 18 dopo la deludente sconfitta contro l'Empoli e con una classifica che, sicuramente, non soddisfa. Eppure i partenopei restano in corsa per un posto in Europa: ma con cinque partite da giocare il margine di errore è diventato sempre più sottile. Occorre la vittoria per puntare concretamente a una coppa europea nella prossima stagione. Napoli reduce dal ritiro di Caserta, che potrebbe proseguire in caso di ennesima prestazione negativa. Per la gara contro la Roma, Calzona dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3. In porta ci sarà Meret, con Gollini out per infortunio. In difesa, invece, Di Lorenzo a destra, Mario Rui, rientrante dalla squalifica, a sinistra, così come Rrahmani, che farà coppia con Juan Jesus al centro della difesa. Calzona dovrebbe ritrovare anche Olivera, che partirà dalla panchina. A centrocampo Lobotka in regia con Anguissa e uno tra Traorè e Cajuste. Lesione muscolare per Zielinski, che non è tra i convocati e che salterà anche la prossima partita. Confermato l'attacco visto a Empoli, con Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Al Maradona potrebbero esserci dei vuoti: sold out lontano, e possibile contestazione in vista per chiedere la reazione a un Napoli che sembra ormai demotivato e sfiduciato.