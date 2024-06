Conto alla rovescia per... Conte: domani dovrebbe arrivare l'atteso annuncio Il nuovo allenatore del Napoli è atteso a Roma da De Laurentiis per le firme sul contratto

Ancora poche ore e Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli: il tecnico pugliese è atteso a Roma, dove nella sede della Filmauro incontrerà il presidente De Laurentiis per le firme definitive, alle quali seguirà l'annuncio tanto atteso dai tifosi. La giornata giusta dovrebbe essere domani, ma non si esclude che il patron possa anticipare l'ufficialità con il suo consueto "tweet", oggi diventato un post su "X". E dopo gli annunci sarà tempo di presentazione: per quella occorrerà aspettare qualche giorno. Si cerca una location speciale e suggestiva. Lo scorso anno De Laurentiis presentò Rudi Garcia al museo di Capodimonte, ecco perché con Conte vorrebbe fare qualcosa di ancor più particolare. Si parla della location di Palazzo Reale a Piazza Plebiscito, ma c'è anche l'ipotesi di una più tradizionale presentazione allo stadio "Maradona". Quel che è certo è che i tifosi fremono: l'amarezza della passata stagione ha lasciato il posto a entusiasmo e fiducia. Conte, infatti, era il sogno di quasi tutti i suppporters azzurri. In città non si parla d'altro, e anche le prenotazioni per i due ritiri, in Trentino e in Abruzzo, hanno subito una forte impennata: praticamente già tutto esaurito per vedere il nuovo allenatore all'opera sin dai primi giorni di lavoro.