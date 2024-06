IL PIZZINO di Urgo: I razziatori Ormai è certo, il Napoli fa la squadra per poi passarla alla Juventus

Ormai è certo, il Napoli fa la squadra per poi passarla alla Juventus. Non si spiega altrimenti il fatto che a ogni campagna acquisti la squadra torinese venga a circuire o corteggiare solo calciatori azzurri sotto contratto. Dopo i tanti già portati via in passato, ora pare sia il turno di Giovanni Di Lorenzo - il capitano dello scudetto - e Giacomo Raspadori. E perché no pure di Zambo Anguissa. Non conta se siano inclini ad andar via o meno e forse (addirittura) neanche se siano così forti come dicono, vale la voglia di razziare e basta. Come qualcuno prima di loro molti e molti anni fa.