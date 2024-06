Tutto su Buongiorno, incontro per Chiesa il difensore del Torino resta il primo obiettivo per la retroguardia. Piace anche l'esterno

Alessandro Buongiorno è la priorità in difesa per Antonio Conte. Il nuovo tecnico del Napoli vorrebbe avere il centrale del Torino nel suo reparto arretrato. Giovanni Manna è in continuo contatto con Urbano Cairo per creare i presupposti dell’acquisto di Buongiorno. Il prezzo base è di 40 milioni. De Laurentiis vorrebbe inserire il cartellino di uno tra Ostigard e Simeone ma il patron dei granata non vuole fare carte. Quando ha un pezzo pregiato bisogna strapagarlo altrimenti non lo vende. Successe la stessa cosa per Maksimovic un po’ di anni fa. Buongiorno sarebbe la pedina perfetta per la linea a tre che vuole adottare l’allenatore salentino. In cimaalla lista di rinforzi presentata al club partenopeo c’è proprio il torinista. Che non avrebbe problemi di giocare in riva al Golfo. Avrebbe già parlato al telefono con Conte. I soldi che vuole Cairo in Italia li può sborsare solo il Napoli. Magari arriverà qualche offerta dall’estero ma oggi nessuno può spendere in Serie A. Considerato che non andrebbe mai in prestito da nessuno parte, se Buongiorno andrà via lo farà solo per vestire la casacca partenopea.

IN ATTACCO. Federico Chiesa è un profilo che interessa molto ad Antonio Conte. L’attaccante della Juventus piace anche alla Roma. Proprio per questo motivo il suo manager Ramadani è arrivato in Italia. L’esterno bianconero ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Giuntoli non è propenso al rinnovo poiché la richiesta di ingaggio è molto alta. E quindi c’è la possibilità di andare via. La valutazione è di 25 milioni di euro. Che la Roma può sborsare tranquillamente così come il Napoli. Dalla Premier, però, ci sono dei club a cui Chiesa piace molto. Liverpool e Newcastle hanno risorse per potersi assicurare il calciatore. Manna, comunque, vorrebbe bruciare tutti sul tempo.