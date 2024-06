Attesa per la presentazione di Conte, che intanto aspetta i primi rinforzi Il ds Manna lavora soprattutto sulla difesa: servono uno o due difensori centrali

I tifosi del Napoli dovranno pazientare ancora per la presentazione di Antonio Conte. De Laurentiis ha intenzione di preparare un evento speciale per il nuovo allenatore del Napoli: possibile la location di Palazzo Reale, che richiederà qualche giorno per essere organizzata al meglio. Nel frattempo, lo staff del tecnico sarà in questi giorni a Napoli per i primi sopralluoghi. Conte ha già fissato gli obiettivi di mercato, con il ds Giovanni Manna al lavoro per quelle che sono considerate le priorità: si lavora alla difesa, con l'innesto di uno o due giocatori in grado di muoversi sia nello schieramento a tre che in quello classico a quattro, che il Napoli ha sempre utilizzato. A Conte piace il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, che ha una valutazione di almeno 40 milioni e che piace anche ad altri club importanti.

Si monitora anche un parametro zero: lo spagnolo Mario Hermoso, che si sta liberando dall'Atletico Madrid. Non è escluso che il ds Manna provi a piazzare entrambi i colpi. Ma importanti sono anche le conferme: Conte vorrebbe tenere sia Kvaratskhelia che Di Lorenzo. L'attaccante sta trattando il rinnovo col Napoli ed è tentato dal Paris Saint Germain, mentre il capitano ha dichiarato - attraverso il suo procuratore - di ritenere chiuso il suo ciclo per probabili dissapori con la società. Situazione sulla quale Conte può intervenire direttamente per ricucire lo strappo. Per Kvaratskhelia si punta sulla volontà del calciatore, che dovrebbe scegliere di proseguire la sua avventura in azzurro.