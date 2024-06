Lukaku, Manna chiede il prestito L'attaccante del Chelsea è ritenuta la scelta migliore per sostituire Osimhen

Resta Romelu Lukaku il primo obiettivo per l’attacco, quando la partenza di Osimhen sarà cosa fatta. Servirà un po’ di tempo, perché prima di luglio il nigeriano non dovrebbe muoversi. Aspetta la Premier, con il suo agente che ha parlato con l’Arsenal, mentre il Chelsea sembra essersi defilato. Sullo sfondo resta il Paris Saint Germain, che però non si è mosso, e ovviamente gli scenari arabi. Potrebbe essere questa l’alternativa finale: senza offerte in Europa, sembra sicuro che Osimhen si vedrà recapitare un’offerta o dall’Al Hilal oppure dall’Al Ahli. La scorsa estate ne ebbe una da 40 milioni a stagione. Per sostituirlo l’idea preferita di Conte resta Lukaku: il belga, chepure sta valutando se “chiudere” col calcio europeo, è tentato dal provare ancora una volta un rilancio in grande stile. Conte è il suo allenatore preferito e i due sono veri amici. Non direbbe no al Napoli, magari con un impegno “leggero” di uno o due anni per poi liberarsi facilmente, se necessario.

Musica per le orecchie di Manna, che deve fare i conti con i 7.5 milioni e mezzo di ingaggio, che il belga non intende abbassarsi. Il Napoli, quindi, si prepararebbe a un altro sacrificio economico, ma può contare sul costo gratuito per il trasferimento del giocatore (salvo commissioni). Infatti il club azzurro ha preso informazioni sul prestito, ma il Chelsea, proprietario del cartellino dell’attaccante, insiste col trasferimento a titolo definitivo per liberarsi di un ingaggio oneroso (10.5 milioni) e un giocatore fuori dal progetto. Lukaku ha una clausola di 40 milioni, ma gli inglesi si accontenterebbero di 25 milioni più bonus, fino a un totale di 30. Ancora troppi per il Napoli, che invece potrebbe spingere per il prestito, contando sul favore di Lukaku. Tuttavia occorrerà un po’ di tempo: il ragazzo non ha ancora deciso. Vuole prima giocare gli Europei e poi decidere se giocare ancora in Serie A.